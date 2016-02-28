В Нижнем Тагиле был эвакуирован Драматический театр (ФОТО)

Вечером 27.02. театр готовился к спектаклю «Клинический случай». До его начала, назначенного на 18:00, оставалось менее часа. Однако из-за обнаружения у колонн здания бесхозного пакета из театра пришлось всех эвакуировать.

Официальное сообщество театра сообщает о том, что 45 артистов и сотрудников были эвакуированы за две минуты. Представители театра благодарят гостя города, сообщившего о подозрительной находке в полицию, экстренные службы Нижнего Тагила, мгновенно отреагировавшие на вызов, зрителей театра, терпеливо дожидавшихся окончания проверки подозрительного пакета.

Проверка показала, что содержимое пакета не представляет никакой угрозы. Потому спектакль начался без опоздания в 18:00.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что пакет около здания театра оставил мальчик. Он положил его, а затем ушёл играть с друзьями. Спохватились хозяева уже вечером. Во время спектакля за пакетом пришла женщина. Пакет, в котором оказались одежда и обувь ребёнка, был возвращён ей.

Вот так, из-за чьей-то забывчивости и легкомысленности почти на час была прервана работа театра и едва не сорвался спектакль.

TagilCity.ru напоминает о том, что теракты на Урале - вполне реальная угроза, потому бдительность особенно необходима. Недавно в Екатеринбурге была задержана группа террористов, но что если таких групп было несколько?

ФОТО: социальные сети