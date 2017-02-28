Инвалид из Нижнего Тагила после выпуска из детского дома вынужден жить в руинах (ВИДЕО)

Жизненная драма молодого человека, которого зовут Александр, заключается в том, что во время его нахождения в детском доме за ним было закреплено жилье. А значит, на предоставление квартиры от государства он рассчитывать не мог.

Пока обязанности по его воспитанию и содержанию лежали на государстве, доставшееся ему от родителей жилье пришло в крайне плачевное состояние.

Пока я был в детском доме – квартира была заброшена. Там жили алкоголики, наркоманы, прятались бомжи. Не было ни окон, ни дверей, ни сантехники. Вынесено было всё, что можно было вынести. Я пришёл буквально на руины с горечью в голосе поделился Александр с журналистом TagilCity.ru.

Не имея сил и средств на восстановление жилья, Александр некоторое время скитался и жил, где придётся. Пока однажды не встретил нужного человека.

Однажды о своей ситуации я рассказал юристу в прокуратуре. Он мне без обиняков сказал – что меня кинули. Моё жилье – муниципальное. После детского дома я никак не должен был оказаться в таком положении. С тех пор я хожу по инстанциям, пишу письма, но все любо отпинывают, либо дают отписки рассказал Александр.

После этого началась его борьба за свои права, которая сейчас ведётся в суде. Для судебных слушаний Александр при помощи товарища снял видео, в котором подробно рассказал и показал, в каких условиях ему приходится жить. Через неравнодушных людей, с согласия Александра, это видео попало в редакцию TagilCity.ru.

Как можно видеть на кадрах, молодой человек, являющийся инвалидом второй группы, вынужден проживать в жилье, состояние которого он оценивает как аварийное. Стены покрыты трещинами, нет горячей воды, трескается и осыпается потолок. В некоторых помещениях квартиры нет света из-за постоянной угрозы коротких замыканий. Стёкла в рамах постоянно трескаются, потому в квартире молодого человека всегда очень холодно.

Я даже сплю в дублёнке говорит Александр в видео.

Редакция портала TagilCity.ru узнала мнения о положении Александра от всех сторон, так или иначе имеющих отношение к ситуации.

Представители Администрации города в ответ на запрос TagilCity.ru сообщили, что во время нахождения Александра в детском доме обязанности по обеспечению сохранности и поддержания надлежащего состояния жилья лежали даже не на родителях, лишённых родительских прав, а на детском доме.

В соответствии с ч. 3 ст. 67 Жилищного кодекса РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан:

1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, которые установлены настоящим Кодексом;

2) обеспечивать сохранность жилого помещения;

3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;

4) проводить текущий ремонт жилого помещения;

5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;

6) информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору социального найма.



Таким образом, в период нахождения гражданина в детском доме, вышеуказанные обязанности должен был исполнять детский дом, как государственный опекун, а по достижения совершеннолетия – гражданин должен был нести самостоятельно, -- пояснили в администрации Нижнего Тагила.

В администрации рассказали, что капитальный ремонт в муниципальной квартире производится в случае и за счёт исполнения нанимателем обязанности по оплате найма жилого помещения. На момент последнего письменного обращения Александра в Администрацию (в сентябре прошлого года) – он имел задолженность в 2 645 рублей.

Гражданину необходимо погасить возникшую задолженность, либо обратиться в МКУ «Служба правовых отношений» на предмет заключения договора её реструктуризации рассказали журналистам TagilCity.ru.

По словам Александра, с тех пор он уже давно погасил задолженность, однако когда в его квартире будет произведён капитальный ремонт – остаётся неизвестным.

А что думают о беде воспитанника в детском доме, выпускником которого является молодой человек?

На ваше обращение администрация ГКОУ СО «Нижнетагильский детский дом-школа» сообщает следующее, что с 26.01.2000 по 31.08.2006 года воспитывался указанный гражданин 1988 г.р. На основании постановления Главы города Нижний Тагил №609 от 22.09.1999 г. за гражданином было закреплено жилое помещение по адресу ул. Боровая, дом 41. После выпуска Александр в детский дом за помощью по каким-либо вопросам не обращался сообщили в детском доме на запрос TagilCity.ru.

14 февраля 2017 года суд провёл последние на данный момент слушания по делу Александра. В начале марта ему сообщат о том, как и где будут проходить дальнейшие разбирательства. TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

Напомним, в минувшем году TagilCity.ru много внимания уделил тяжбе жительницы Нижнего Тагила, отказавшейся заселяться в предлагаемое муниципальное жилье.