Как правильно делать прогнозы на теннис
Ежедневно в ряды игроков на букмекерских конторах вступают тысячи новичков. Каждый новый игрок задаётся вопросами «Какой вид спорта мне выбрать для ставок?», «Как правильно выбирать нужные матчи?», «Как спрогнозировать правильный исход игры?».
Среди миллионов игроков в букмекерских конторах стабильно выигрывают лишь единицы. Удача здесь не поможет даже самым везучим людям, поэтому чтобы начать обыгрывать букмекера, необходимо досконально изучить выбранный вами вид спорта, а также научиться делать прогнозы на спорт того или иного события.
Немного о теннисе
В данной статье мы бы хотели поговорить о ставках на большой теннис. Этот вид спорта (также, как и футбол) пользуется огромной популярностью как у букмекеров, так и у игроков на ставках. Занял этот вид спорта одно из главных мест в нише букмекерского бизнеса благодаря тому, что турниры проводятся практически круглый год - мужские, женские, парные, смешанные, юниорские, начиная от мелких фьючерсов до престижных турниров Большого Шлема. Поэтому каждый день в линии абсолютно всех букмекерских сайтов предоставляются ставки на сотни матчей большого тенниса. Именно поэтому многие игроки отдают предпочтение ставкам на теннис. Но здесь есть и свои минусы, так как игроку из десятков и сотен игр нужно отобрать и спрогнозировать для себя всего несколько уверенных матчей. Это очень тяжёлая, нудная и кропотливая работа, но только так можно добиться успехов в этом деле.
Конечно же новичку, только пришедшему в букмекерский мир и выбравшему для себя большой теннис необходимо сперва подробно изучить данный вид спорта. Что такое ATP (мужской тур), WTA (женский тур), что такое турнир ITF, челленджер, мастерс, турнир Большого Шлема. Какие покрытия корта используются на турнире (грунт, хард, трава), изучить рейтинг мужской и женский и прочая информация. Это всё вы можете найти на просторах интернета. Далее мы хотим по пунктам расписать, как проводить детальный анализ выбранного матча для ставок.
Как делать прогнозы правильно
Итак, сейчас мы подробно рассмотрим, как более точно делать прогнозы на теннис.
- Всегда на первом месте должна быть психологическая и физическая подготовка спортсмена, на которого пал наш выбор. То есть, если даже наш теннисист физически здоров и долго тренировался, но у него в ближайшее время случилось моральное потрясение, то уверенной победы от него ждать не стоит. Советую вам следить за жизнью спортсменов в социальных сетях, где они выкладывают информацию о событиях своей жизни, свое настроение, желания - то, чего не найдёшь в интернете. Также советую вам учесть возраст спортсмена, несмотря на весь опыт прошлых лет, великовозрастным теннисистам будет тяжело противостоять молодым и горячим.
Вот это основные правила для начинающих любителей большого тенниса и ставок на него. Главное, что мы хотим посоветовать, иметь трезвую голову на плечах и не поддаваться влиянию азарта.