Как правильно делать прогнозы на теннис

Немного о теннисе

В данной статье мы бы хотели поговорить о ставках на большой теннис. Этот вид спорта (также, как и футбол) пользуется огромной популярностью как у букмекеров, так и у игроков на ставках. Занял этот вид спорта одно из главных мест в нише букмекерского бизнеса благодаря тому, что турниры проводятся практически круглый год - мужские, женские, парные, смешанные, юниорские, начиная от мелких фьючерсов до престижных турниров Большого Шлема. Поэтому каждый день в линии абсолютно всех букмекерских сайтов предоставляются ставки на сотни матчей большого тенниса. Именно поэтому многие игроки отдают предпочтение ставкам на теннис. Но здесь есть и свои минусы, так как игроку из десятков и сотен игр нужно отобрать и спрогнозировать для себя всего несколько уверенных матчей. Это очень тяжёлая, нудная и кропотливая работа, но только так можно добиться успехов в этом деле.