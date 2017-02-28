Консул! Масленица! Ура!

Поесть блинов, сжечь чучело, проводить зиму – со всеми задачами последнего февральского воскресенья справился коллектив Медицинского центра «Консул». На традиционном корпоративном гулянии Масленица коснулась всех: кого конкурсом, кого блином, призом или даже футбольным мячом.

Ежегодный день здоровья работники МЦ «Консул» проводят в этот веселый народный праздник. Ноту здоровья обеспечивает ландшафт спортивной базы «Спартак», красоту – окружающая природа, а бодрость духа - насыщенная программа развлечений на любой вкус. Интеллектуальные конкурсы, метание валенок, игра в Ручеек, хороводы, песни и стихи. Неудивительно, что многие специалисты приезжают провожать зиму вместе со своими семьями.