Рабочие убирали снег с крыши многоэтажки в Екатеринбурге с пивом в руках и без страховки (ВИДЕО)

В районе Сортировки екатеринбуржец наблюдал за тем, как рабочие управляющей компании осуществляли уборку снега с крыши 3-этажного дома. Весело, с пивом в руках, без страховочных приспособлений они сбрасывали снег прямо перед входом в подъезд.

При этом территория, прилегающая к подъезду, не была огорожена. А это означает, что человеку, вышедшему в это время из подъезда вполне может на голову упасть снег.

Как утверждает автор видеозаписи, он видел пиво, и даже его название, но из-за плохого качества ролика, этого не видно. Зато прекрасно видно, куда рабочие сбрасывают снег – прямо перед подъездом.

В управляющей компании, просмотрев видеозапись, заверили, что пива у работников быть не может. При этом отметили, что правила безопасности были соблюдены: страховка у них есть, а внизу стоит человек, который предупреждает входящих и выходящих людей о проводимой уборке снега на крыше. Также пообещали направить ревизора для проверки поступившей информации.