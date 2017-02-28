Самая прекрасная самка Екатеринбургского зоопарка будет определена зрительским голосованием (ФОТО)

«Это сделано для установления справедливого биологического равенства и привлечения внимания к тем питомцам зоопарка, с которыми жители города не так хорошо знакомы. Отдать свой голос за понравившуюся кандидатуру можно на официальном сайте зоопарка – в режиме онлайн до 6 марта», – рассказал Е1.ru начальник отдела по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Игорь Пермяков.