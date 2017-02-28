Шесть домов отключат от центрального отопления под Нижним Тагилом в конце весны: жители просят помощи

Шесть частных домов находятся в Черноисточинске на улицах Юбилейная и Гоголя. О том, что они скоро могут лишиться услуги центрального отопления, жители домов узнали случайно:

Наши дома отапливаются от центрального отопления. От третьих лиц мы узнали о том, что без нас было проведено собрание, на котором было вынесено решение об отключении нас от отопления. Нас на собрание не вызывали рассказала редакции портала TagilCity.ru Анна, жительница одного из этих домов.

Инициатором отключения домов от отопления стал, по словам Анны, предприниматель, который взял в аренду расположенный поблизости участок земли. Он выступил против того, чтобы по его земле проходили линии отопления:

Рядом с нами есть большой земельный участок с разрушенной баней. Его арендует предприниматель, которому не нравится, что через его участок проходят системы отопления. Тем летом, когда он только его арендовал, мы предложили ему вынести отопление за границы участка, а мы бы протянули его к нашим домам. Тогда он был согласен, а теперь получается вот такая ситуация описала развитие ситуации женщина.

Взамен центрального отопления жильцам было предложено оборудовать в домах электрические котлы, однако это решение их не устраивает по ряду причин:

Мы с супругом в шесть утра уезжаем на работу, в семь приезжаем. А если это зима, −40, в помещение с детьми нельзя будет зайти. А оставлять включенными конвекторы, чтобы не дай бог случился пожар, тоже не вариант. Ещё у нас свет частенько отключают часов на пять-шесть закончила свой рассказ Анна.

В администрации Горноуральского городского округа сообщили, что не могут положительно повлиять на ситуацию по причинам как юридическим, так и экономическим:

Там очень старая ветка теплоснабжения, построенная хозспособом. То есть люди самостоятельно построили её на частных территориях. На балансе она ни у кого не находится, поэтому её ремонт, замена или содержание нецелесообразны и юридически несостоятельны пояснил нюансы ситуации заместитель главы администрации округа по ЖКХ Андрей Гебень.

Времени на благополучное решение проблемы у жильцов осталось мало. С завершением отопительного сезона трубы будут демонтированы.