Владимир Маркин пишет, что рождение отечественной гидроэнергетики совпало с февральской революцией 1917 года. За три дня до восстания Комитет внутренних водных путей Министерства путей сообщения на заседании создал Партию исследования водных сил Севера. В то время многие силы пытались захватить власть. Позже, несмотря на силу и власть, они сойдут с политической арены. Однако партия исследователей, не относящаяся к политике, а являющаяся объединением ученых и инженеров, не исчезла и продолжила развитие и укрепление позиций в сфере гидроэнергетики.

Маркин считает неверным тезис о том, что план Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) обязан своим появлением партии власти. Успех ГОЭЛРО обеспечили ученые и инженеры, состоявшие в Партии исследования водных сил Севера.

Волховская ГЭС - первый проект ГОЭЛРО, возведение которого государство почти не финансировало из-за экономического кризиса. Реализация проекта стала возможной благодаря энтузиастам из числа ученых и инженеров. ГЭС - один из первых «великих проектов XX века». Те, кто разработали план создания станции и воплотили его в жизнь, не преследовали каких бы то ни было политических целей, а трудились для народа и страны. Проводя параллель, Маркин отмечает, что и сейчас в стране есть силы, которые созидают, и те, которые занимаются разрушением. Поводом активизироваться стал и столетний юбилей февральской революции.

По мнению Маркина, спустя 100 лет в стране так же, как и во время февральской революции, есть политические силы, готовые сеять конфликты и панику в угоду своим интересам. Войны с оружием в руках переросли в виртуальные, которые ведутся в социальных сетях. И эти силы пытаются раскачать лодку и помешать мирному прогрессу.

Только все будет наоборот — весь пар уйдет в сиплый свисток, а профессионалы продолжат свою работу, не обращая внимания на затихающие вопли и стоны подытожил первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро».