Владислав Третьяк посетил хоккейный турнир для детей из социально-реабилитационных центров Свердловской области (ФОТО)

Так, в Реже в «Социально-реабилитационном центр для несовершеннолетних» прошел праздничный концерт и «Веселые старты», приуроченные к Дню защитника Отечества. Также ребята смогли ознакомиться с видами оружия, используемого в работе полицейскими.

В селе Курганово состоялся хоккейный турнир, в нем приняли участие дети из Камышловского, Сысертского районов и из Первоуральска. Все участники спортивного мероприятия получили уникальную возможность пообщаться и сделать фотографии на память с легендой советского хоккея Владиславом Третьяком.

Все мероприятия очень порадовали ребят и подарили им запас позитивных эмоций, отмечает СК по Свердловской области.