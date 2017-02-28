Владислав Третьяк посетил хоккейный турнир для детей из социально-реабилитационных центров Свердловской области (ФОТО)
28 февраля 2017, 09:30Общество
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В прошедшие выходные в Свердловской области прошел ряд мероприятий для воспитанников социально-реабилитационных центров.
Так, в Реже в «Социально-реабилитационном центр для несовершеннолетних» прошел праздничный концерт и «Веселые старты», приуроченные к Дню защитника Отечества. Также ребята смогли ознакомиться с видами оружия, используемого в работе полицейскими.
В селе Курганово состоялся хоккейный турнир, в нем приняли участие дети из Камышловского, Сысертского районов и из Первоуральска. Все участники спортивного мероприятия получили уникальную возможность пообщаться и сделать фотографии на память с легендой советского хоккея Владиславом Третьяком.
Все мероприятия очень порадовали ребят и подарили им запас позитивных эмоций, отмечает СК по Свердловской области.
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