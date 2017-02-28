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Зарубивший двух жителей Нижнего Тагила гражданин Узбекистана отправлен под суд за превышение пределов допустимой самообороны и убийство
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зарубивший двух жителей Нижнего Тагила гражданин Узбекистана отправлен под суд за превышение пределов допустимой самообороны и убийство

28 февраля 2017, 18:25ОбществоДенис Таратонов
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