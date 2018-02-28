50 родителей тагильских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле впервые прошла всероссийская акция «ЕГЭ для родителей». 50 мам и пап выпускников тагильских школ написали единый госэкзамен по русскому языку.

Родители выпускников собрались в одной из тагильских школ, чтобы написать единый госэкзамен по русскому языку. «ЕГЭ для родителей» - ежегодная всероссийская акция, в которой Нижний Тагил впервые принял участие.





С процедурой сдачи ЕГЭ решили познакомиться 50 родителей. Условия для них были такими же, как и для детей: на парте лежит только ручка и паспорт, а за каждым движением следят видеокамеры.





Взрослым дали задание: в течение получаса нужно пройти 7 тестовых заданий и подготовить сочинение. После экзамена родители получили проверенные работы и узнали свои результаты. К акции присоединился и руководитель управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов, который тоже попробовал написать ЕГЭ, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».



