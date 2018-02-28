Автобусную остановку перенесли из-за гололеда в Горноуральске (ФОТО)

Жители Горноуральска жалуются на неудовлетворительное состояние дорог в поселке городского типа. Из-за наледи пришлось временно перенести остановку общественного транспорта. Чиновники во всем винят действующий родник, а жители считают причиной коммунальную аварию, произошедшую в середине февраля.

В Горноуральске из-за наледи на дороге пришлось перенести обстановку общественного транспорта и временно изменить маршрут местного автобуса. В феврале на проезжей части толщина льда составила 10 см, и ездить стало опасно для жизни.

15 февраля въезд в поселок затопило водой, которая замерзла и образовала наледь. На 23 февраля последствия затопления не были устранены. Восемь дней жители вынуждены искать пути объезда, нарушать ПДД и рисковать своей жизнью, передвигаясь по льду, -- говорит руководитель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

По словам местных жителей, в поселке произошла авария на водопроводе с горячей водой. После этого часть дороги оказалась подтоплена.





Чиновники в свою очередь говорят, что меры принимаются, однако часто реагировать вовремя мешают погодные условия. Причиной затопления проезжей части в администрации называют природные условия: недалеко от дороги находится природный родник, который ежегодно подтопляет дорожное полотно. Ни о какой коммунальной аварии чиновники не знают.





Фото: ОД «Тагил без ям»



