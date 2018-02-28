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Новости Нижнего Тагила

Обыски прошли в кабинете главного полицейского Сысерти (ФОТО)

28 февраля 2018, 23:05Добавить новость
город,деньги,полиция,проверка,Свердловская область,УФСБ,ФСБ,коррупция,Сысерть
В кабинете начальника МО МВД России «Сысертский» проходят обыски. Поводом для проверки высокопоставленного полицейского чиновника стала публикация в интернете.

28 февраля в кабинете начальника полиции Сысерти сотрудники УФСБ по Свердловской области провели обыск. Полковника Евгения Узянова проверяют на причастность к коррупции.

Поводом для проверки стала статья под названием «Главного полицейского «уральской Рублевки» обвинили в коррупции», опубликованная на портале URA.ru два дня назад. Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт проверки.

Проверочные мероприятия действительно идут. Их проводят наши коллеги из регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности областного полицейского главка, -- пояснил полковник Горелых.


Говорить о каких-либо результатах пока что преждевременно, отмечают в региональном управлении МВД.  Также не стоит делать однозначных выводов о причастности полковника Узянова к чему-либо криминальному.


город,деньги,полиция,проверка,Свердловская область,УФСБ,ФСБ,коррупция,Сысерть
Фото: Ura.ru
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