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Новости Нижнего Тагила

Кот был спасён из горящего дома в Волгограде (ВИДЕО)

28 февраля 2018, 06:05Добавить новость
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Волгоградские спасатели вытащили из горящего жилого дома почти бездыханное тело кота и при помощи сердечно-легочной реанимации вернули животное к жизни.

26 февраля в жилом доме на улице Кузнецова в Волгограде произошёл пожар. Из горящего здания спасатели вытащили тело кота, который надышался угарным газом. Животное не подавало признаков жизни.

Один из пожарных начал делать коту непрямой массаж сердца, другой поднёс к морде баллон с кислородом. Через некоторое время кот издал первое, но слабое «мяу».

После реанимации животное было передано в руки хозяйки, сообщает «ТАСС».


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Фото: v1.ru

Видео: «ТАСС»
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