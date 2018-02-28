Кот был спасён из горящего дома в Волгограде (ВИДЕО)

26 февраля в жилом доме на улице Кузнецова в Волгограде произошёл пожар. Из горящего здания спасатели вытащили тело кота, который надышался угарным газом. Животное не подавало признаков жизни.



Один из пожарных начал делать коту непрямой массаж сердца, другой поднёс к морде баллон с кислородом. Через некоторое время кот издал первое, но слабое «мяу».



После реанимации животное было передано в руки хозяйки, сообщает «ТАСС».



