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Новости Нижнего Тагила

Находящийся в федеральном розыске мужчина был задержан в Алапаевске

28 февраля 2018, 15:30Добавить новость
Алапаевск,федеральный розыск,административный арест,уголовное дело
Мужчина, находящийся в федеральном розыске, был задержан сотрудниками правопорядка на ул. Николая Островского в Алапаевске при обходе жилого сектора.

В 2014 году он освободился из тюрьмы, и за ним был установлен административный надзор длительностью в 6 лет. За несоблюдение административных ограничений в 2017 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. По решению суда для него была выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, но свердловчанин сбежал, по этой причине был объявлен в федеральный розыск.

Злоумышленник был задержан участковыми в ходе обхода у одного из домов на ул. Николая Островского в Алапаевске. На данный момент он находится под стражей, сообщает газета «Вечерний Екатеринбург».

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