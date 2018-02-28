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Новости Нижнего Тагила

Найденные девочки-подростки уже состоят на учете ПДН в полиции Нижнего Тагила (ФОТО)

28 февраля 2018, 13:35Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,школьники,ПДН,розыск,подростки,инспектор ПДН,отдел полиции,пропажа,участковый

Найденные 28 февраля пропавшие в Нижнем Тагиле девочки-подростки уже состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее 14-летняя Соня была поставлена на учет из-за самовольных уходов из дома, 13-летняя Маша – за совершение общественно-опасного деяния.

26 февраля в ОП №16 поступило заявление от мамы 14-летней Софьи, которая сообщила, что в понедельник они с подружкой ушли из дома и не вернулись.

Были организованы поисковые мероприятия. Заявления о розыске второй девушки – Маши не поступало от законных представителей. Появилась информация из образовательного учреждения, о том, что девочка не посещает занятия. Полицией проводились мероприятия по установлению местонахождения подростков. В ходе проверки было установлено, что действительно, младшей девочки дома нет, и мама никаких мер к ее розыску не предпринимала, -- сообщили в пресс-службе УВД.

 

К розыскным мероприятиям были подключены и участковые, и инспекторы ПДН.

Обе девочки уже состоят на учете в ПДН, Софья – за самовольные уходы из дома, т.е. это не первый случай ее ухода из дома; младшая Мария – за совершение общественно-опасного деяния. В ходе мероприятий по розыску выяснялись их связи, возможные места нахождения. Сегодня утром было установлено их местонахождение, удалось выйти с ними на связь, -- рассказали в пресс-службе.

 

Нижний Тагил,полиция,школьники,ПДН,розыск,подростки,инспектор ПДН,отдел полиции,пропажа,участковыйНижний Тагил,полиция,школьники,ПДН,розыск,подростки,инспектор ПДН,отдел полиции,пропажа,участковый

Фото: пресс-группа УВД, 28 февраля, 2018 г.

 

Сейчас обе девочки-подростка находятся в отделе полиции, с ними работают инспекторы ПДН.

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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