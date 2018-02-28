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Новости Нижнего Тагила

Не платившую алименты свердловчанку заставили убирать снег в Ивдельском округе

28 февраля 2018, 19:00Добавить новость
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Женщина, не выплачивавшая алименты своим детям, накопила долг свыше 200 тысяч рублей. В результате ее наказали 40 часами общественных работ.

Жительница Свердловской области не платила алименты на содержание двух своих детей в течение года. Неплательщица уклонялась от встречи с судебным приставом, не работала и не собиралась искать работу.

За неуплату алиментов в отношении женщины был составлен административный протокол, a городской суд Ивделя назначил ей наказание в виде 40 часов общественных работ.

Сейчас должница отбывает наказание в поселке Старая Сама, расположенном недалеко от Ивделя. Как пишет ЕАН, в поселке алиментщица убирает снег и выполняет другие общественные работы.

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