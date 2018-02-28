Не платившую алименты свердловчанку заставили убирать снег в Ивдельском округе

Женщина, не выплачивавшая алименты своим детям, накопила долг свыше 200 тысяч рублей. В результате ее наказали 40 часами общественных работ.

Жительница Свердловской области не платила алименты на содержание двух своих детей в течение года. Неплательщица уклонялась от встречи с судебным приставом, не работала и не собиралась искать работу.



За неуплату алиментов в отношении женщины был составлен административный протокол, a городской суд Ивделя назначил ей наказание в виде 40 часов общественных работ.





Сейчас должница отбывает наказание в поселке Старая Сама, расположенном недалеко от Ивделя. Как пишет ЕАН, в поселке алиментщица убирает снег и выполняет другие общественные работы.