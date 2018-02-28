Новый ТОС «Парковый» появился на Руднике в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
28 февраля, 09:05Общество
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Жители четырех улиц на Руднике им. III Интернационала обратились в городскую думу Нижнего Тагила с просьбой сформировать ТОС «Парковый».
Сюжеты: Нижний Тагил
В новое территориальное общественное самоуправление вошли более 150 домов, расположенных на улицах Парашютная, Ярославская, Кизеловская и Перова.
Там проживает 246 человек, не считая детей.
Депутаты поддержали инициативу об установлении границ территории. Было решено назвать ТОС – «Парковый», передаёт «Тагил-ТВ».
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Видео: «Тагил-ТВ»
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