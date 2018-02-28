Пропавшие в Нижнем Тагиле студентки найдены и живы (ФОТО)

28 февраля ушедшая из дома Мария Б. и ее подруга были найдены. Обе являются студентками НТГМК.

На данный момент девушек доставили в отделение полиции, с ними работают специалисты рассказали TagilCity.ru в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

Над поиском работали сотрудники полиции, а также два поисковых отряда - «Прорыв» и «Скорпион».

Фото: пресс-группа УВД г. Нижнего Тагила, 28 февраля, 2018 г.