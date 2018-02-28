Пропавшие в Нижнем Тагиле студентки найдены и живы (ФОТО)
28 февраля, 10:50Общество
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Две пропавшие в Нижнем Тагиле 26 февраля студентки найдены.
Сюжеты: Нижний Тагил
28 февраля ушедшая из дома Мария Б. и ее подруга были найдены. Обе являются студентками НТГМК.
На данный момент девушек доставили в отделение полиции, с ними работают специалисты рассказали TagilCity.ru в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.
Над поиском работали сотрудники полиции, а также два поисковых отряда - «Прорыв» и «Скорпион».
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Фото: пресс-группа УВД г. Нижнего Тагила, 28 февраля, 2018 г.
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