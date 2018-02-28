Пьяный депутат из Сухого Лога приехал за рулем своей машины в магазин за спиртным

В Сухом Логу был задержан депутат гордумы Владимир Возжеников, который ездил по городу пьяным на своей машине. Его заметили возле алкогольного супермаркета, куда мужчина приехал за спиртным.

Случайные прохожие обратили внимание на нетрезвого водителя, выходящего из машины, и позвонили в полицию. На место направился экипаж ДПС.

Как пояснил представитель свердловского МВД Валерий Горелых, после задержания депутат звонил неизвестным с просьбой о помощи, однако его все же увезли в отделение. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Материалы по делу направлены для рассмотрения в суд, пишет Ura.ru.