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Пьяный депутат из Сухого Лога приехал за рулем своей машины в магазин за спиртным
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный депутат из Сухого Лога приехал за рулем своей машины в магазин за спиртным

28 февраля, 22:00Общество
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