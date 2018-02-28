Мать пропавшей девочки из Нижнего Тагила получит штраф за неисполнение обязанностей

Мать 13-летней Марии Бородиной, которую полиция вместе с подругой разыскивала с 26 февраля, не заявила о пропаже ребенка. Матери будет вынесен административный штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Информацию о том, что разыскивается Маша, полиция узнала из сообщения образовательного учреждения, где обучаются обе подруги.

Появилась информация из образовательного учреждения, о том, что девочка не посещает занятия. Полицией проводились мероприятия по установлению местонахождения подростков. В ходе проверки было установлено, что действительно, младшей девочки дома нет, и мама никаких мер к ее розыску не предпринимала, -- сообщили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

Как стало известно, заявление мать Марии Бородиной написала только 27 февраля после убеждений сотрудников полиции о необходимости данного мероприятия. Сестра распространила сообщение о пропаже Марии в соцсетях 26 февраля.

В ходе проверки было установлено, что мама никаких мер к ее розыску не предпринимала. Она была привлечена к административной ответственности. То есть, если бы не сообщение из школы, не пост в соцсетях, который разместила сестра девочки, никто бы не знал. Мама с заявлением в органы внутренних дел не обращалась. Написала она заявление только вчера по убеждению сотрудников полиции, которые неоднократно приходили и опрашивали ее, -- предоставили информацию в полиции.

Найденные подростки уже состоят на учете ПДН, Мария Бородина – за совершение общественно-опасного деяния. Как сообщили в полиции, профилактические мероприятия в их отношении будут продолжены.