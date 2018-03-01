Свердловская область не попала в топ-10 регионов по качеству жизни в 2017 году

Свердловская область по итогам 2017 года не смогла попасть в десятку субъектов Российской Федерации с самыми высокими показателями. Редакция TagilCity.ru попыталась выяснить причины с помощью нескольких примеров, по которым жизнь уральцев остается на прежнем уровне.

Шестой рейтинг качества жизни населения в регионах России подготовлен рейтинговым агентством «РИА Рейтинг»: именно он поставил Свердловскую область только на 11 место по качеству жизни.

Долговая яма

Долг Свердловской области последние годы продолжает неуклонно расти. На сегодняшний день он достиг рекордных 75,6 миллиарда рублей. Эту сумму, по словам регионального министра финансов Галины Кулаченко, будут отдавать до 2030 года. Ранее срок ограничивался 2028 годом.

Полное погашение государственного долга области прогнозируется к 2030 году, -- говорит Кулаченко, слова которой приводит Департамент информационной политики Свердловской области.

Галина Кулаченко. Фото: gubernator96.ru

Отметим, что часть средств из казны регион тратит на проценты по погашению долга.

Дорогие дороги в никуда



Медийная «засвеченность» свердловского губернатора в прошлом году связана не только с выборами главы региона, но и знаменитой дорогой из Нижнего Тагила в село Серебрянка. Проблему во время прямой линии с президентом озвучили Владимиру Путину, после чего началось строительство трассы к удаленному населенному пункту.





В пояснительной записке к рейтингу губернаторов «Медиалогии» за 2017 год отмечается:

Куйвашев посетил поселок Серебрянка, жители которого уже несколько лет добиваются реконструкции дороги, связывающей населенный пункт с Нижний Тагилом. Сообщалось, что по поручению губернатора на ремонт автодороги в 2017 году будет направлено свыше 100 миллионов рублей, -- уточняется в пояснительной записке к рейтингу «Медиалогии».

По мнению председателя общественного движения «Тагил без ям» Никиты Чапурина, из увиденного им на дороге по пути в Серебрянку он сделал вывод, что чиновники просто утопили в болотах сотни миллионов бюджетных рублей, после этого навешав лапши на уши президенту.





Дорога на Серебрянку. Фото: «Тагил Без ям»

Общественник считает, что главная проблема заключается в том, что трасса сильно обводнена, так как проходит через десятки малых водоемов. В итоге весной вода смывает все, что за лето успевают насыпать здесь дорожные специалисты и дорога ежегодно превращается в направление, покрытое грязью и глиной, заключает эксперт.

Весной 2018 года талые воды смоют весь щебень, завезенный в 2017 году. Ремонт, который курировал лично губернатор Евгений Куйвашев, продержится, по моим оценкам, не дольше двух лет, - говорит Чапурин.

Дотянуться до прибыли от «Иннопрома»





С 2010 года в Свердловской области проводится международная промышленная выставка «Иннопром». Одной из целей масштабного летнего мероприятия стало привлечение инвестиций в регион. Реального эффекта, считают эксперты, для жителей области от этой выставки нет – не создаются новые рабочие места, ничего не известно о контрактах, которые могут пополнить бюджет области налогами.

Правительство Свердловской области ежегодно вкладывало в выставку по 100 миллионов рублей. В 2017 году «Иннопром» впервые провели без прямого финансового участия региональных властей. Финансирование полностью легло на плечи оператора – московской компании «Формика».





При этом, выставленный тендер показал, что региональный департамент госзакупок намеревался потратить на стенд Свердловской области 66,5 млн рублей. Хотя ранее затраты на стенд не превышали 10 млн рублей.





По итогам выставки чиновники не представили никакой открытой информации о конкретных достижениях выставки для бюджета региона. Депутат Госдумы Андрей Альшевских даже опубликовал на своих страничках в соцсетях ответ на запрос по «Иннопрому-2017».

По поручению временно исполняющего обязанности (на тот момент – прим.ред.) Губернатора Свердловской области Е.В.Куйвашева в ответ на Ваше обращение … сообщаю, что исполнительные органы государственной власти Свердловской области не располагают информацией о соглашениях, контрактах и договорах, заключенных на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в 2017 году, -- говорится в официальном документе за подписью первого заместителя губернатора региона Владимира Тунгусова.



Достижение, подаренное Москве

Мэр города Сергей Носов после принятого в Москве решения заявил, администрация Нижнего Тагила и областные власти сделали все возможное, чтобы отстоять выставку, но в итоге RAE все же забрали москвичи. Для города и региона это решение способствовало уменьшению финансовых поступлений в бюджеты муниципального и областного уровня.

Очевидно, что решение о ликвидации выставки для Тагила является большой потерей. Это уменьшает прямые и косвенные поступления в город, снижает его позиции как в области, так и в России, -- заявил TagilCity.ru кандидат исторических наук Виктор Мезенцев.



В сентябре 2017 года событие было решено вернуть городу, но осадок от произошедшего в регионе остался.



Фото: RAE.ru



Доза в закладке

Судя по отчетам свердловского фонда «Город без наркотиков» за 2017 год, в регионе растет число локальных нарколабораторий, а также граждан, вовлеченных в систему закладок. Сегодня наркоторговцы предпочитают не торговать наркотиками лично. А использовать посредников для закладывания проданных доз, проданных через интернет.

Прошло то время, когда в каждом подъезде валялись шприцы, а наркоманы выстраивались в большие очереди в цыганском поселке. Это создает внешнее впечатление благополучия и отсутствия проблемы наркотиков. На самом деле, ситуация очень серьезная, поскольку и средний возраст наркозависимых существенно снизился, и социальный статус наркоторговцев изменился, - пишет в своем блоге вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков.

Долечитесь дома

Сегодня старейшая Демидовская больница города Нижний Тагил остро нуждается в замене старого оборудования, также здесь не хватает квалифицированных специалистов. Отдельным корпусам учреждения необходим капитальный ремонт, стоимость которого оценивается в 100 млн рублей.





Наша больница нуждается в специалистах, которых мы с удовольствием примем на работу. Не все вакансии на сегодняшний день закрыты, -- рассказал в январе корреспонденту TagilCity.ru главный врач лечебного учреждения Сергей Овсянников.

В январе этого года пациенты городской больницы жаловались на условия пребывания в медицинском учреждении, расположенном по улице Кузнецкого в Нижнем Тагиле. Жители города, проходящие лечение в пульмонологическом отделении, из-за плохих условий вынуждены спать в палатах в верхней одежде.





Последствия ремонта в Демидовской больнице. Фото: TagilCity.ru, Лев Истомин





Подобная ситуация наблюдается не только в относительно крупных городах области, но и небольших населенных пунктах.





Раньше у нас был свой роддом, несколько отделений. Теперь одно из зданий больницы пустует, а в поликлинику не всегда сразу можно попасть на прием – несколько хороших специалистов уехали в города, где платят больше, -- рассказывают жители поселка Баранчинский, расположенного в 35 километрах от Нижнего Тагила.

Пациенты говорят, что долго в больнице их не держат, ссылаясь на нехватку лекарств. В отдельных случаях врачи прямо говорят: «Долечитесь дома».





Все эти примеры показывают реальное положение в разных отраслях, оказывающих непосредственное влияние на условия жизни уральцев. Именно эти показатели держат Свердловскую область на 11 месте в стране по качеству жизни, не давая попасть в топ-10 наиболее привлекательных регионов страны.





Фото: РИА Рейтинг