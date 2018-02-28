Жители Нижнего Тагила не лишатся интернета и связи после выборов президента

Жители Нижнего Тагила не лишатся интернета и других благ современной связи до или после выборов президента 18 марта. Лишить связи своих абонентов могут только операторы и провайдеры, не позаботившиеся о легитимном размещении своих коммуникаций, сообщают редакции в мэрии Нижнего Тагила. Ранее такие опасения высказывала пресс-служба Уральской ассоциации операторов связи.

В 2015 году в Нижнем Тагиле при подготовке к проекту «Светлый город» прошли проверки управления ЖКХ и управляющих компаний города. Они выявили нарушения при работе провайдеров и других коммуникационных компаний. В частности, провайдеры заводили провода в дома через вентиляционные каналы или слуховые окна, нарушая правила эксплуатации зданий. В связи с этим были запланированы работы по устранению нарушений, в том числе перенос воздушных коммуникаций под землю в специализированные каналы.

Модернизация сетей в Нижнем Тагиле направлена на улучшение внешнего вида города, на защиту самих сетей от внешних повреждений и городских зданий от монтажа с нарушениями.

На рынке должны остаться компании, уважающие законы РФ и предоставляющие потребителям качественные услуги, в том числе и в плане прокладки кабельных сетей озвучивал позицию муниципалитета Сергей Носов в беседе с провайдерами в 2015 году.

Операторы сотовой связи и провайдеры в большинстве своем стремление муниципалитета навести порядок поддержали и начали проводить перенос своих коммуникаций под землю.

Компания «Ростелеком» провела наиболее масштабное расширение подземной инфраструктуры связи в Нижнем Тагиле за последние годы. Работы заняли почти шесть месяцев, дополнительно проложено несколько десятков километров подземных канало-километров. Для проведения работ использовалось уникальное оборудование, способное создавать в грунте горизонтальные каналы без вывода земляных работ на поверхность рассказали TagilCity.ru в компании.

Протестовать против модернизации системы стали компании, не имеющие подземных коммуникаций. Предложенные в аренду коммуникации вызвали у провайдеров негативные отзывы о нововведениях. При этом некоторые провайдеры использовали подземные сети без документов на аренду и соответствующих платежей. В частности, Ростелеком обнаружил незаконное размещение в своих сетях коммуникаций провайдера Тагил Телеком. Провайдер предложил арендовать эти сети, однако вторая сторона не согласилась с расценками на аренду, действующими для всех игроков рынка. Осенью 2017 года незаконная линия связи была отключена, а директор ООО «Тагил Телеком» Владимир Фролов посчитал это умышленной порчей кабеля.

Модернизированная кабельная канализация создает дополнительные возможности для реализации в Нижнем Тагиле проекта «Светлый город», повышает качество и надежность функционирования городской инфраструктуры связи. А также улучшает внешний облик городских улиц за счет того, что в канализацию могут быть перенесены линии связи, протянутые сегодня между домами или на опорах уличного освещения. Увеличение емкости инфраструктуры создает больше возможностей для других операторов связи, действующих в городе, по размещению сетей связи в кабельной канализации на равных условиях и законных основаниях говорят в «Ростелекоме».

27 февраля - за неделю до ожидаемого приезда в город Владимира Путина - в СМИ появилась информация о том, что абоненты Нижнего Тагила могут остаться без связи.

Скорее всего, Эрланг атакует городские власти, которые уже не в первый раз обрывают его кабели, меняя столбы. Либо чуть более известный «Тагил Телеком», который под шумок хочет заставить городские власти принудить «Ростелеком» отдать свою кабельную канализацию другим операторам безвозмездно.

Телеграм-канал ДИП губернатора выдвигает версию, что так против Сергея Носова работает компания МОТИВ:

Не гадайте. Компания Мотив хочет холявную землю пишут авторы канала.

При этом тагильские спикеры такой информационный выпад оценивают скептически:

Накануне произошел информационный вброс, что якобы тагильчане останутся без интернета. Позвольте! Каждый уважающий клиентов провайдер еще два года назад понял, что развешивать провода по беспределу больше не получится, и необходимо приводить сети в порядок. А манипулировать ситуацией перед выборами и перед возможным приездом Владимира Путина - и вовсе жалкий прием, спихивание своих недоработок на чужие головы. Как и осенняя история с «Сетями Тагила» говорит собеседник редакции.

Напомним, в декабре 2017 года провайдер «Сети Тагила» ввел дополнительный тарифный план «Аренда линий связи», при этом услуга «является технологически неразрывно связанной с основной услугой связи по передаче данных». Каждому абоненту ежемесячно к стандартному тарифу нужно доплачивать еще 300 рублей.

Постановление провайдера должно было вступить в силу с 1 января, однако когда мы пришли платить эти дополнительные 300 рублей, нам сказали о временном приостановлении этого распоряжения. Но на данный момент связь существенно ухудшилась, постоянно возникают перебои говорит жительница частного сектора на ГГМ, абонент «Сетей Тагила».

В администрации Нижнего Тагила отмечают, что о необходимости переноса сетей под землю провайдерам напомнил летний ураган: в июне 2017 года из-за обрушившейся стихии не было связи у абонентов тех операторов и провайдеров, которые размещали свои сети на опорах освещения.

Проект «Светлый город» изначально подразумевал перенос всех коммуникаций. С 2015 года, в течение нескольких лет, мы беседовали, встречались с провайдерами и операторами сотовой связи, напоминали им о необходимости переноса сетей. И на сегодня все основные игроки рынка уже решили эти вопросы, у тагильских абонентов большинства законопослушных провайдеров не возникнет никаких проблем со связью заявил TagilCity.ru руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда.