27 млн рублей выделены на усиление мер безопасности на автовокзале Нижнего Тагила
Сегодня, 20:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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27 млн рублей будут потрачены на оснащение здания автовокзала Нижнего Тагила контрольно-пропускными пунктами, рамочными металлодетекторами и оборудованием для досмотра.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2019 году будет проведен ряд мероприятий для усиления безопасности нижнетагильского автовокзала. Директор автовокзала Вячеслав Эйвазов сообщил, что из региональной казны на эти цели выделены 27 миллионов рублей.
Работы по оснащению здания оборудованием начнутся летом, информирует пресс-служба администрации города.
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