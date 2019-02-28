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«Белый царь» осужден екатеринбургским судом за побои
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Белый царь» осужден екатеринбургским судом за побои

Сегодня, 00:30ОбществоФото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга/ екб.66.мвд.рф
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