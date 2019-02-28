«Белый царь» осужден екатеринбургским судом за побои

Инцидент произошёл в начале апреля 2018 года. Во дворе одного из домов по улице Пушкина не смогли разъехаться автомобили. «Белый царь», который управлял одним из них, напал на двух других водителей, нанеся им побои. Рассмотрев материалы дела, суд назначил Воробьёву условный срок в 1 год и 8 месяцев, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.