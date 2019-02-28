«Белый царь» осужден екатеринбургским судом за побои
Сегодня, 00:30ОбществоФото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга/ екб.66.мвд.рф
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На скамье подсудимых одного из районных судов Екатеринбурга предстал Николай Воробьёв. Он выступает за передачу власти в России человеку с титулом «белый царь», за что и получил соответствующее прозвище в определённых кругах. Суд признал «царя» виновным в нанесении побоев.
Сюжеты: Екатеринбург
28 февраля суд признал виновным жителя Екатеринбурга 60-летнего Николая Воробьёва виновным в нанесении побоев, незаконном хранении оружия и умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью.
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Инцидент произошёл в начале апреля 2018 года. Во дворе одного из домов по улице Пушкина не смогли разъехаться автомобили. «Белый царь», который управлял одним из них, напал на двух других водителей, нанеся им побои. Рассмотрев материалы дела, суд назначил Воробьёву условный срок в 1 год и 8 месяцев, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
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