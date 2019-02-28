Директор клиники Тетюхина рассказал депутатам о закрытии центра и ответил Минздраву

Проблема получила широкую огласку после встречи генерального директора клиники Владислава Тетюхина с депутатом Госдумы Алексеем Балыбердиным. Нам в меньшей степени хотелось бы продолжать эти волнения, мы намерены в рабочем порядке решать проблемы,начал своё выступление Щелкунов.

Прежде всего Алексей Щелкунов доложил об объёмах медицинской помощи круглосуточного стационара. С сентября 2014 по декабрь 2018 года в лечебно-реабилитационном центре Нижнего Тагила было выполнено 24 311 госпитализаций. Основной объём – 98% – программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам РФ (ОМС и госконтракты с правительством Свердловской области).

По словам Щелкунова, Владислав Тетюхин, озвучивая проблему имел ввиду заниженное количество утверждённых региональным минздравом госпитализаций в разрезе специализированной помощи. Дело в том, что в 2018 году было осуществлено 4 879 госпитализаций, а комиссия от 27 декабря 2018 без объяснения причин утверждены объемы на 2019 год в размере 3 506 квот, что на 28,1% меньше. Хотя центр хотел получить 7 921 госпитализаций.

За первые два месяца мы закрываем примерно тысячу госпитализаций. Если иметь ввиду, что выделено три с половиной тысячи, то по истечении трёх с половиной месяцев нам нужно будет принимать решение. Ситуация рабочая, нами воспринимается совершенно адекватно. И если она на сегодняшний день не поменяется, то у нас есть несколько вариантов развития событий. Первое, мы должны будем людям предложить платные медицинские услуги. Второе - самое простое - мы должны будем закрыться. Третье, идти на конфликт с минздравом. Нам не хотелось бы идти на конфликты,сообщил Щелкунов.

Днём ранее в министерстве здравоохранения дали комментарий по поводу ситуации с Уральским клиническим центром. Источник газеты «Коммерсант-Урал» в свердловском правительстве при этом утверждал, что центр «не может доказать свою эффективность и поэтому требует преференций с государства». Также, по мнению собеседника издания, клиника строилась без согласования с региональными властями и без экономического обоснования. Пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков при этом лишь заявил, что озвученные квоты не являются неизменным показателем и будут пересматриваться ежеквартально.

Алексей Щелкунов ответил на заявления представителя Минздрава, приписав ему и слова анонимного источника «Коммерсанта»:

Нам не понятны все комментарии, которые ранее были даны в СМИ. Появилось лицо – Константин Шестаков, который выступил от лица Минздрава, но, честно говоря, его комментарии обескураживают. По его словам, клиника строилась без согласования с региональными властями и без экономического обоснования. Эта фраза – интерпретация уже известной фразы «Государство не просило вас рожать». Однако центр строился на принципах государственно-частного партнёрства. Решение принималось губернатором, Законодательным собранием, более того, у нас есть письма Вероники Скворцовой, одобряющие строительство центра. Также Шестаков обращает внимание на деление частной и государственной медицины. У меня есть несколько статей по этому поводу, в том числе Вероники Скворцовой, цитирую: «Мы не хотим делить медицину на частную и государственную».

Депутаты Нижнетагильской гордумы выслушали доклад Алексея Щелкунова и сошлись во мнении, что «госпиталь надо спасать», но, по мнению Леонида Мартюшева, негативное отношение вызвано регистрацией Госпиталя в офшоре.

Отвечая, Алексей Щелкунов отметил, что подобные вопросы поступают не в первый раз и он считает подобные заявления спекуляцией.

Этот вопрос мы слышим не в первый раз. Я хотел бы раз и навсегда прекратить спекуляции, связанные с офшорами. Мы говорим про Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, он зарегистрирован на территории Российской Федерации в Нижнем Тагиле. В составе проекта функицонируют две организации – Госпиталь восстановительно-инновационных технологий и Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. Госпиталь на этапе строительства являлся заказчиком, инвестором, исполнителем проекта. По соглашению с правительством мы в 2014 году зарегистрировали УКЛРЦ, помощь оказывается на его базе. В настоящий момент соглашение, которое подписано с правительством Свердловской области, об их участии в объеме 1 млрд 200 млн трансформируется в долю участия в акционерном капитале госпиталя ВИТ. У госпиталя ВИТ несколько участников, в том числе, зарегистрированных на Кипре. Но это касается ВИТ. Более того, если иметь ввиду приказ Минфина от 13 ноября 2007 года "Об утверждении перечня государственных территорий, предоставляющих льготный налоговый режим..." - Кипр в этот перечень не входит. Всё остальное спекуляции тех, кому это выгодно,объяснил Щелкунов.

Леонид Мартюшев отметил, что государственные чиновники, вероятно, бояться, что финансирование пойдёт в иностранные компании. Он предложил разрешить этот вопрос, доказать и разъяснить информацию всем заинтересованным.

Депутат Андрей Обельчак отметил, что в случае с клиническим центром, расположенным в Нижнем Тагиле, можно говорить в больше мере о социальной составляющей, нежели о коммерческой выгоде.

В принципе, проект является в большей степени социальным. У нас в Российской Федерации я пока знаю крайне мало подобных социальных проектов, когда люди, заработавшие капитал своим трудом, вложили его в структуру Российской Федерации. Другой вопрос, как они это сделали. Почему-то этот вопрос начинает вызывать много сомнений, что вложения в основные средства были сделаны так, как было инвестору удобнее,отметил Обельчак.