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Два года колонии грозит заведующей ФАП в Невьянске за взятку и ложный больничный
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Два года колонии грозит заведующей ФАП в Невьянске за взятку и ложный больничный

Сегодня, 10:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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