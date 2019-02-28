Глава Белоярского МБУ «Мемориал» подозревается в злоупотреблении полномочиями
Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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В Белоярском ГО на руководителя МБУ «Мемориал» возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.
За несколько месяцев 2018 года муниципальное учреждение заключило восемь договоров с индивидуальным предпринимателем, который должен был проводить очистку кладбищ от мусора и осуществлять вывоз и утилизацию отходов. Общая сумма заключенных договоров составила 403 тысячи рублей.
Директор учреждения подписал два акта выполненных работ, по которым прошла оплата в размере 158 тысяч рублей.
В этот же период времени те же обязанности по уборке мусора выполняло МКУ Белоярского ГО «Административно-транспортное управление» в рамках исполнения уставной деятельности.
По результатам проверки на директора было заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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