Глава Белоярского МБУ «Мемориал» подозревается в злоупотреблении полномочиями

За несколько месяцев 2018 года муниципальное учреждение заключило восемь договоров с индивидуальным предпринимателем, который должен был проводить очистку кладбищ от мусора и осуществлять вывоз и утилизацию отходов. Общая сумма заключенных договоров составила 403 тысячи рублей.

Директор учреждения подписал два акта выполненных работ, по которым прошла оплата в размере 158 тысяч рублей.

В этот же период времени те же обязанности по уборке мусора выполняло МКУ Белоярского ГО «Административно-транспортное управление» в рамках исполнения уставной деятельности.