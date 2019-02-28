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Глава Белоярского МБУ «Мемориал» подозревается в злоупотреблении полномочиями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Autumn 2182010 960 720

Глава Белоярского МБУ «Мемориал» подозревается в злоупотреблении полномочиями

Сегодня, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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