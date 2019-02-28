Главный инженер «Синары» возглавил департамент архитектуры мэрии Екатеринбурга
Сегодня, 09:59ОбществоФото: pixabay.com
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Бывший главный инженер ОАО «Синара-Девелопмент» Алексей Храмов назначен главой департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
Место руководителя департамента было вакантным с осени 2018 года после увольнения Михаила Губина.
По информации с официального сайта администрации Екатеринбурга, экс-менеджер «Синары» уже вступил в должность руководителя департамента.
В последние годы «Синара» занималась реконструкцией «Екатеринбург Арены» к чемпионату мира по футболу, в настоящее время компания строит здание конгресс-холла, в котором пройдет саммит GMIS.
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