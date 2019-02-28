Контроль за уборкой от снега крыш и дорог усилен в Екатеринбурге
Сегодня, 10:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Квартальные инспекторы Екатеринбурга обеспечат особый контроль за уборкой снега с крыш и дорог города.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил квартальным инспекторам и специалистам районных отделов благоустройства уделить данному вопросу особое внимание.
Необходимо ещё раз обойти вверенные имущественные комплексы и с особой тщательностью проверить качество уборки улиц и дворов от снега. Если такие факты есть, то нужно незамедлительно принять меры, заявил Высокинский.
В случае обнаружения заснеженных кровель и дорог, ответственные организации будут вызваны на административную комиссию, информирует «Областная газета».
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