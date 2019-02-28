Любили отдыхать в Таиланде: в Екатеринбурге судят банду наркодилеров

Четверо наркоторговцев предстанут перед судом. В течение двух лет двое мужчин и двое женщин занимались торговлей наркотиками через интернет-магазин. Они являлись курьерами и распространяли синтетические наркотики на территории Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

Подозреваемые были задержаны в 2018 году. Наркотики правоохранители изъяли из нескольких квартир.

Смертельно опасного препарата хватило бы, чтобы обеспечить дозами свыше 15 000 зависимых людей, рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.