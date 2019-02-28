Любили отдыхать в Таиланде: в Екатеринбурге судят банду наркодилеров
Сегодня, 19:02ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге будут судить банду наркоторговцев, которая продавала «синтетику» через интернет. У них было изъято шесть килограммов наркотика.
Четверо наркоторговцев предстанут перед судом. В течение двух лет двое мужчин и двое женщин занимались торговлей наркотиками через интернет-магазин. Они являлись курьерами и распространяли синтетические наркотики на территории Челябинской, Курганской и Свердловской областей.
Подозреваемые были задержаны в 2018 году. Наркотики правоохранители изъяли из нескольких квартир.
Смертельно опасного препарата хватило бы, чтобы обеспечить дозами свыше 15 000 зависимых людей, рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Полученные от продажи наркотических веществ деньги злоумышленники тратили на личные нужды. Как рассказал Валерий Горелых, например, одна из девушек несколько раз слетала отдохнуть в Таиланд.
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