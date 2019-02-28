Один роддом останется в Нижнем Тагиле с апреля 2019 года
С апреля 2019 года в Нижнем Тагиле будет работать только один роддом – перинатальный центр Демидовской центральной городской больницы. Родильный дом на Вагонке на полтора года закроется на плановый ремонт.
В роддоме ЦГБ №1 заменят инженерные сети, двери, окна и другие капитальные работы, сообщили редакции TagilCity.ru в министерстве здравоохранения Свердловской области. Общая стоимость составит более 130 млн рублей.
Перед закрытием роддома в Дзержинском районе, по информации пресс-службы Минздрава, с 11 по 24 марта будет приостановлена работа перинатального центра, расположенного на улице Горошникова.
Мощности перинатального центра позволят обслужить потребности рожениц Нижнего Тагила в полной мере.
Потоки Горнозаводского округа частично будут переведены в областной и федеральный центры, сообщил TagilCity.ru пресс-секретарь Минздрава Константин Шестаков.
За время, в течение которого будет закрыт роддом на Вагонке, приостановка работы перинатального центра больше не запланирована.
За полтора года планового закрытия перинатального центра не предполагается. При необходимости в центре есть возможность поблочной дезинфекции,отметил Шестаков.