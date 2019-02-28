Полковник Абулкадыров поможет ветерану, с которого списывали алименты мертвой жене
Сегодня, 16:45ОбществоКсения ПлесовскихФото: TagilCity.ru
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Начальник МУ МВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров пообещал ветерану Юрию Бодрову решить вопрос с уплатой алиментов умершей супруге. Причём в кратчайшие сроки.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Об этом главный тагильский полицейский заявил во время встречи с пенсионером 28 февраля.
Я гарантирую вам, что сотрудники нашего ведомства помогут вам в решении вопроса – в юридическом поле. Мы проведём соответствующую проверку. Все необходимые документы, которые требуют федеральная служба судебных приставов и банк, где вы получаете пенсию, будут подготовлены и отправлены в эти организации. Причём, в кратчайшие сроки,пообещал полковник Абдулкадыров пенсионеру.
Из пенсии Юрия Бодрова ежемесячно банк удерживает алименты для умершей жены. Уже четыре месяца, по словам ветерана, он платит пенсию «на тот свет». Делом заинтересовались прокуратура Свердловской области и главное управление МВД.
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