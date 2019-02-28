Пьяный дебошир устроил стрельбу и драки в трех барах Березовского

Компания молодых людей отдыхала в кафе на улице Пролетарская, 1в в Березовском. Отдохнув, мужчины уехали, однако вернулись около 00:00.

Очевидцы сообщают, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, они избили двух посетителей заведения . Затем один из них выстрелил из автомата в воздух. После стрельбы мужчин увезла девушка за рулем автомобиля марки Volkswagen Passat CC. Дебоширы отправились в другое кафе Березовского, информирует Е1.ru.

По словам свидетелей, там мужчины также устроили стрельбу в воздух. Далее компания направилась к кафе «У Камала», где также стреляли в воздух из автомата.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт стрельбы. Полковник сообщил, что подозреваемый по данному делу ранее несудимый мужчина 1988 года рождения задержан, он обвиняется по статье 213 УК РФ и проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Также глава пресс-службы добавил, что оружие, из которого производились выстрелы не боевое.