Спасся от изнасилования: убивший жену фотограф Лошагин переведен в ИК Екатеринбурга
Сегодня, 19:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Отбывающий наказание за убийство жены фотограф Дмитрий Лошагин праведен в ИК №10 Екатеринбурга после жалоб на пытки.
Сюжеты: Екатеринбург
Дмитрий Лошагин, который отбывает наказание за убийство модели из Нижнего Тагила, переведен в другое исправительное учреждение. До этого Лошагин сидел в ИК №54, расположенной в Новой Ляле.
После того, как с ним побеседовала омбудсмен Татьяна Мерзлякова, его перевели в екатеринбургскую колонию. В ходе беседы Лошагин заявил о массовых пытках и сексуальных издевательствах. Также он рассказал, что сам боится, что его изнасилуют, поэтому платит деньги начальнику ИК за безопасность.
На новом месте он будет работать в деревообрабатывающем цехе, пишет E1.RU.
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