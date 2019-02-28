Спасся от изнасилования: убивший жену фотограф Лошагин переведен в ИК Екатеринбурга

Дмитрий Лошагин, который отбывает наказание за убийство модели из Нижнего Тагила, переведен в другое исправительное учреждение. До этого Лошагин сидел в ИК №54, расположенной в Новой Ляле.

После того, как с ним побеседовала омбудсмен Татьяна Мерзлякова, его перевели в екатеринбургскую колонию. В ходе беседы Лошагин заявил о массовых пытках и сексуальных издевательствах. Также он рассказал, что сам боится, что его изнасилуют, поэтому платит деньги начальнику ИК за безопасность.