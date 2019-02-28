Свердловчане стали чаще давать короткие имена своим детям

Тенденция давать новорожденным короткие имена отмечается в Свердловской области. Об это рассказала замначальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.

Среди женских имен в прошедшем году стали популярны имена Тая, Лия, Эва, Ника, среди мужских – Ян, Кир, Ким, Дан и Алекс.

Наталья Храмова также отметила, что среди необычных имен - Сафрон, Аскольд, Велимир, Лаврентий, Симеон, Доброслав, Леон, Дориан, Теона, Роксолана, Умимия, Лея, Миропия, Николетта, Галатея и Услада.