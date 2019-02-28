Свердловчане стали чаще давать короткие имена своим детям
Сегодня, 19:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области в 2018 году стали популярны короткие имена, такие как Дан, Кир, Эва, Алекс, Лия.
Тенденция давать новорожденным короткие имена отмечается в Свердловской области. Об это рассказала замначальника регионального управления ЗАГС Наталья Храмова.
Среди женских имен в прошедшем году стали популярны имена Тая, Лия, Эва, Ника, среди мужских – Ян, Кир, Ким, Дан и Алекс.
Наталья Храмова также отметила, что среди необычных имен - Сафрон, Аскольд, Велимир, Лаврентий, Симеон, Доброслав, Леон, Дориан, Теона, Роксолана, Умимия, Лея, Миропия, Николетта, Галатея и Услада.
Также некоторых младенцев родители назвали, исходя из праздников, накануне которых родился ребенок. Мальчика, родившегося накануне Дня космонавтики, назвали Космосом. Февронией назвали девочку, появившуюся на свет в День семьи, любви и верности, сообщает ТАСС.
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