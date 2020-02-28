Двое тагильчан предстанут перед судом за хищение средств из регионального бюджета

Прокуратурой Краснотурьинска было утверждено обвинительное заключение в отношении супругов, проживающих в Нижнем Тагиле. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с декабря 2013 года по август 2016 года супруги узнали, что в Краснотурьинске для строительства дома для детей-сирот было выделено 84,8 миллиона рублей.

Женщина являлась управляющей ООО «Стройреконструкция» и «Стройавтоматизация-НТ». Компании она использовала с целью заключения государственных контрактов на участие в долевом строительстве дома с Фондом жилищного строительства. Кроме того, для получения средств, обвиняемые предоставили фиктивные документы о стоимости и приемке работ.