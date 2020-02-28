ЕР готовится к предварительному голосованию для отбора кандидатов на выборы-2020

Зарегистрироваться в качестве кандидата можно будет начиная с 1 марта и по 5 мая. Причем для этого необязательно нужно быть членом «Единой России». Потенциальный кандидат может быть просто сторонником партии или даже беспартийным. Агитацию можно будет вести начиная с момента регистрации и до 30 мая. Проголосовать за своего кандидата можно как лично, так и через портал «Госуслуги». А само голосование будет проходить всего 1 день – 31 мая.

Как отметил заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов, кроме основных документов, кандидату необходимо будет подать предложения по реализации послания президента России Владимира Путина. «Единая Россия» будет следить за тем, чтобы от партии выдвигались исключительно победители предварительного голосования, сообщает официальный сайт «Единой России» er.ru.

Отмечается также, что кандидатом может быть только человек, имеющий российское гражданство и пассивное избирательное право. После регистрации ему необходимо будет принять участие минимум в двух публичных дебатах. Они будут проходить с 5 апреля по 20 мая.