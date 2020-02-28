«Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге будет вмещать 15 тысяч произведений искусства
Сегодня, 14:47ОбществоФото: pixabay.com
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В новом здании культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» планируется представить 15 тысяч произведений искусства, сообщает Ура.ру со ссылкой на заместителя гендиректора государственного Эрмитажа Алексея Богданова.
Сюжеты: Екатеринбург
Планируется, что для массового посещения центр будет открыт в ноябре 2020 года. Здесь будут проводиться научные встречи, выставки и музейно-образовательные программы. Выставки планируется делать два раза в год.
Здание «Эрмитаж-Урал» будет состоять из двух. Одно из них — это особняк 1912 года на улице Вайнера, а второй является пристроем из железобетонных и стеклянных конструкция. Экспозицию разместят в особняке. Третий этаж особняка будет отдан для мемориальной экспозиции. Она будет посвящена эвакуированным в годы войны на Урал сотрудникам Эрмитажа. Кроме того, здание будет иметь всю инфраструктуру, его оборудуют эскалаторами и лифтом.
Начало эксплуатации здания запланировано на осень 2020 года.
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