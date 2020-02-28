Футбольные фанаты пожаловались губернатору на «Уральские авиалинии» из-за «Спартака»
Сегодня, 22:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Болельщики футбольного клуба «Урал» написали письмо губернатору Свердловской области с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении оказания спонсорской помощи командам из других регионов. Письмо размещено на странице союза болельщиков клуба в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Болельщиков задел тот факт, что «Уральские авиалинии» стали официальным перевозчиком московского «Спартака», хотя могли поддержать местный ФК.
По словам болельщиков, «Урал» является одной из самых низкобюджетных команд Премьер-лиги. При этом клуб показывает хорошие результаты.
Также болельщики задались вопросом, по какой причине спонсоры не поддерживают свердловские спортивные клубы. Фанаты говорят о том, что это негативно сказывается на развитии региона в целом, и просят Евгения Куйвашева повлиять на ситуацию.
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