Футбольные фанаты пожаловались губернатору на «Уральские авиалинии» из-за «Спартака»

По словам болельщиков, «Урал» является одной из самых низкобюджетных команд Премьер-лиги. При этом клуб показывает хорошие результаты.

Также болельщики задались вопросом, по какой причине спонсоры не поддерживают свердловские спортивные клубы. Фанаты говорят о том, что это негативно сказывается на развитии региона в целом, и просят Евгения Куйвашева повлиять на ситуацию.