Художник из Екатеринбурга украсил одну из улиц Тель-Авива героями из «Простоквашино»

В Тель-Авив (Израиль) художник приехал отдохнуть. Он решил украсить одну из улиц в стиле работ из серии «Детство перед телевизором».

На стене дома напротив размещена работа других художников. На ней изображено существо, рассматривающее бриллиант через лупу.