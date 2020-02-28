Художник из Екатеринбурга украсил одну из улиц Тель-Авива героями из «Простоквашино»
Сегодня, 08:50ОбществоФото: личная страница в Instagram Славы ПТРК
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Уличный художник из Екатеринбурга Слава ПТРК украсил одну из улиц в Тель-Авиве рисунком с героями из «Простоквашино» в образах из фильма Гая Ричи «Большой куш». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург
В Тель-Авив (Израиль) художник приехал отдохнуть. Он решил украсить одну из улиц в стиле работ из серии «Детство перед телевизором».
На стене дома напротив размещена работа других художников. На ней изображено существо, рассматривающее бриллиант через лупу.
Работы художника из серии «Детство перед телевизором» в течение 2019 года были размещены в различных городах России. Так, в Санкт-Петербурге он изобразил сцену из фильма «Брат 2», использовав героев мультфильма «Черный плащ».
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