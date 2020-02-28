Коммунальная служба выплатит жителю Урала 95,7 тысяч рублей за сгоревший телевизор

В октябре 2018 года у жителя Серова сгорел телевизор — в его квартире произошел скачок напряжения, вследствие чего отключилось электричество. Позднее мужчина обнаружил, что телевизор не работает.

В сервисном центре пострадавшему сказали, что у техники сломался блок питания и материнская плата. Причиной стало высокое напряжение в электросети. За ремонт и диагностику мужчина заплатил 54 тысячи рублей. После этого он обратился с жалобой в управляющую компанию.

Вину компания признала, но согласилась на возмещение части ущерба в размере 19,5 тысяч рублей. Тогда пострадавший обратился в районный суд и потребовал от УК и энергетиков выплаты полной суммы, штрафа, судебных расходов и компенсации морального вреда.