На посадку цветов в Нижнем Тагиле мэрия выделила шесть миллионов рублей
Сегодня, 10:29ОбществоФото: pixabay.com
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Сегодня, 28 февраля, на аппаратном совещании в администрации Нижнего Тагила обсудили услуги по посадке цветов в парках и скверах города. На проект выделено шесть миллионов рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Дополнительно выделен один миллион на кронирование деревьев. В прошлом году на благоустройство парков и скверов было затрачено три миллиона.
Мы завысили требования. В этом году больше посадочных площадей, сказал начальник управления горхозяйством администрации Андрей Лебедев.
Аукцион по поиску подрядчика для оказания услуг по высадке цветов планируют разместить 12 марта.
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