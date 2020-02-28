На посадку цветов в Нижнем Тагиле мэрия выделила шесть миллионов рублей

Дополнительно выделен один миллион на кронирование деревьев. В прошлом году на благоустройство парков и скверов было затрачено три миллиона.

Мы завысили требования. В этом году больше посадочных площадей, сказал начальник управления горхозяйством администрации Андрей Лебедев.