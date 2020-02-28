"Россети": мы поддерживаем введение единой системы энерготарифов в РФ

С соответствующим предложением Матвиенко выступила на заседании 28 февраля текущего года. Гребцов подчеркнул, что сегодня единые (котловые) тарифы могут иметь одинаковую мощность и выработку, но значительно отличаться по стоимости, пишут «Новые известия».

Так, сегодня тарифы на электричество в Иркутской области в 3,8 раза ниже, чем в соседней Бурятии, и в восемь раз меньше, чем в Тыве. По мнению Гребцова, такое различие является дискриминируемым для потребителей. Кроме того, высокие тарифы на электроэнергию могут сказаться на интересах инвесторов, что сильно снизит темпы роста экономики региона.

Энергетики отметили, что сегодняшний тариф в Иркутской области действует еще со времен Советского Союза: тогда в регионе работало множество энергоемких заводов (цветная металлургия, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность) и три гидроэлектростанции.