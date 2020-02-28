Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила напомнили водителям о безопасности детей в автомобиле

Полицейские останавливали водителей при выезде с заправок и напоминали правила перевозки детей, обращая при этом внимание на ошибки, которые могут привести к тяжелым последствиям. Также инспекторы вручали наглядные памятки с подробной инструкцией выбора и крепления детского удерживающего устройства.