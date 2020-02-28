Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила напомнили водителям о безопасности детей в автомобиле
Сегодня, 16:51ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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27 февраля в Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Сохрани детскую жизнь», направленную на профилактику травматизма юных пассажиров, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Полицейские останавливали водителей при выезде с заправок и напоминали правила перевозки детей, обращая при этом внимание на ошибки, которые могут привести к тяжелым последствиям. Также инспекторы вручали наглядные памятки с подробной инструкцией выбора и крепления детского удерживающего устройства.
С начала 2020 года в Нижнем Тагиле произошли девять ДТП с участием детей, семь из них пострадали являясь пассажирами.
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