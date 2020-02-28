Свердловский суд отказался выпускать гендиректора «Титановой долины» из СИЗО

Решение Ленинского районного суда оставлено без изменений. Кызласов пробудет в СИЗО до 17 апреля 2020 года, в дальнейшем следствие может запросить продление срока. Свою вину он не признает.

Артемий Кызласов был задержан 17 февраля сотрудниками свердловского управления ФСБ. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей.