Свердловский суд отказался выпускать гендиректора «Титановой долины» из СИЗО
Сегодня, 14:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловский областной суд не удовлетворил жалобу на арест генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу регионального суда.
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Решение Ленинского районного суда оставлено без изменений. Кызласов пробудет в СИЗО до 17 апреля 2020 года, в дальнейшем следствие может запросить продление срока. Свою вину он не признает.
Артемий Кызласов был задержан 17 февраля сотрудниками свердловского управления ФСБ. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей.
Вместе с ним также задержали бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Его обвинили в посредничестве при передаче взятки. Свою вину он признал и заключил сделку со следствием. Он также обжаловал свой арест, но суд оставил меру пресечения без изменений.
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