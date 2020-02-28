Три свердловских города выиграли конкурс проектов создания комфортной городской среды
Сегодня, 21:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях получат из регионального и федерального бюджетов около 500 млн рублей, пишет ТАСС.
Новоуральск, Сысерть и Заречный получили грант на 250 млн рублей. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, что бюджет на благоустройство трех свердловских городов, победивших в конкурсе, будет удвоен. Сысерть и Заречный получат по 70 млн рублей, Новоуральск — 90 млн рублей.
Дополнительные средства для городов поручил выделить Евгений Куйвашев. Проекты благоустройства в городах планируется реализовать до 2021 года.
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