Три свердловских города выиграли конкурс проектов создания комфортной городской среды

Новоуральск, Сысерть и Заречный получили грант на 250 млн рублей. Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, что бюджет на благоустройство трех свердловских городов, победивших в конкурсе, будет удвоен. Сысерть и Заречный получат по 70 млн рублей, Новоуральск — 90 млн рублей.