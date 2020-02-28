Уральская компания заплатит 293,8 миллиона рублей за несанкционированные отходы

Такое решение было озвучено судом 27 февраля. Он оставил без изменения апелляционную жалобу.

Спор между предприятием и Росприроднадзором длится с августа 2015 года. Предметом является несанкционированное размещение 63,25 тысяч тонн отходов, получаемых в результате производства. Основная претензия касалась открытого склада в Краснотурьинске, где хранились соли. В результате нескольких судебных заседаний иск Росприроднадзора был удовлетворен в полном объеме.