Уральские туристы не могут вылететь из Таиланда более суток из-за задержки рейса
Сегодня, 10:08ОбществоФото: pixabay.com
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Сотни уральцев не могут вылететь из аэропорта Таиланда более суток, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Рейс до Екатеринбурга со вчерашнего дня, 27 февраля, переносят по неизвестным причинам. Самолет компании Royal Flight RL-8554 должен был вылететь вчера с острова Пхукет, но этого до сих пор не произошло.
Согласно информации онлайн-табло в аэропорту Кольцово, для свердловчан организован совместный рейс с RL-8548 той же авиакомпании — через Новосибирск. Планируется, что самолет приземлится в Екатеринбурге сегодня вечером, 28 февраля.
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