В Екатеринбург к Международному женскому дню доставлено 300 тонн цветов
Сегодня, 15:14ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбург в аэропорт Кольцово чартерными рейсами за неделю доставлено 300 тонн цветов к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Так, из разных стран доставлены тюльпаны, розы, герберы и астромелии.
По словам начальника таможенного поста аэропорта Кольцово Михаила Сентякова, в феврале–марте вырастает количество поставок цветочной продукции. В этом году объемы, несмотря на сбои в поставках, не снизились.
Прилетевшие свежие цветы прошли таможенный контроль. Нарушений обнаружено не было.
На сегодняшний день Италия, Эквадор, Нидерланды, Кения и Испания являются ведущими странами-экспортерами. В прошлом году вместо Нидерландов была Колумбия.
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