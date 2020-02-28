В Екатеринбург к Международному женскому дню доставлено 300 тонн цветов

Так, из разных стран доставлены тюльпаны, розы, герберы и астромелии.

По словам начальника таможенного поста аэропорта Кольцово Михаила Сентякова, в феврале–марте вырастает количество поставок цветочной продукции. В этом году объемы, несмотря на сбои в поставках, не снизились.

Прилетевшие свежие цветы прошли таможенный контроль. Нарушений обнаружено не было.